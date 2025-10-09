Bayerns 7-1-tap mot Barça kan "sende sjokkbølger til hele den tyske kvinnefotballen"

HQ

De tyske klubbene fikk en blandet start på Women's Champions League. Wolfsburg, som tradisjonelt er Tysklands beste kvinnefotballklubb, i hvert fall i Europa, der de vant Women's Champions League to ganger i 2013 og 2014 og nådde fire andre finaler, senest i 2023, slo Paris Saint Germain 4-0.

Bayern München, som har vunnet de tre siste Frauen-Bundesligaene, ble imidlertid straffet av Barça med 7-1, et sjokkerende resultat som har potensial til å "sende sjokkbølger, ikke bare gjennom München, men også tysk kvinnefotball som helhet", skrev den tyske avisen Süddeutsche Zeitung (via DW).

Nylig slo en kamp mellom Bayern og Leverkusen i kvinne-Bundesligaen publikumsrekord. Men det er ikke sikkert det er nok: Medier i Tyskland lurer på hvorfor nivået på kvinnefotballen i Tyskland synker (den siste Champions League-vinneren var Frankfurt i 2015), inkludert internasjonale turneringer (Tysklands siste trofé var UEFA Euro 2013). Landslagstrener Christian Wück beklaget nylig hvordan "spanske kvinner ikke tenker på disse grunnleggende tingene lenger. De spiller som om det var en selvfølge. Vi må trene intensivt".

Som et resultat, som DW påpeker, har mange av de tyske klubbenes toppspillere flyttet: Sydney Lohmann til Manchester City, Sjoeke Nüsken til Chelsea og Jule Brand til Lyon, hvor mer penger og sjanser til å vinne store titler venter.