Bayerns Alphonso Davies tatt for fyllekjøring i München

HQ

Alphonso Davies, den ghanesisk-fødte kanadiske kantspilleren som spiller i Bayern München, ble tatt for promillekjøring natt mellom torsdag og fredag, selv om promillen ikke var høy nok til å utgjøre en straffbar handling.

Det skriver den tyske tabloidavisen BILD, foreløpig ubekreftet av andre kilder, uten at Bayern München eller den 24 år gamle spilleren har sagt noe.

Ifølge BILD (som lest i Bavarian Foorball Works) ble han stoppet av politiet klokken 02.15 da han kjørte Lamborghinien sin i München. De fant ut at han hadde en promille på 0,6 gram, noe som kan gi ham 500 euro i bot eller en måneds kjøreforbud.

0,6 er over det tillatte nivået på 0,5 promille for erfarne sjåfører, men under det straffbare nivået på 0,8 promille. Etter å ha fått boten fikk han gå, mens andrepiloten overtok rattet på vei hjem.

Det antas at spilleren gjennomførte fredagens trening som normalt, og uten noen offisiell respons fra klubben er alle øyne nå rettet mot lørdagens kamp mellom Borussia Dortmund og Bayern, en av de viktigste kampene i Bundesliga.

Med 29 poeng, 6 poeng over nærmeste forfølger, Frankfurt, tyder alt på at Bayern tar tilbake Bundesliga-tittelen i år. Dortmund ligger på femteplass med 19 poeng.