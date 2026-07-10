Bayeux-vevningen er på en historisk reise tilbake til Storbritannia for første gang på nesten 1 000 år

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Bayeux-tapetet er blitt returnert til Storbritannia, nesten et årtusen etter at det først ble laget i landet. Tapetet, som skildrer hendelsene som ledet frem til slaget ved Hastings og den normanniske erobringen i 1066, har vært i Frankrike i mer enn 900 år.

Etter å ha blitt hentet fra et hemmelig sted i Nord-Frankrike, ble veggteppet kjørt med politibeskyttelse til en lasterampe ved British Museum, før det skal stilles ut i september. «Vi har nettopp vært vitne til noe ganske ekstraordinært, nemlig ankomsten av Bayeux-tapetet til British Museum, men spesielt det faktum at det vender tilbake til England for første gang på nesten 1 000 år,» sa Nick Cullinan, direktør ved British Museum (via BBC).

«Det høres kanskje litt rart ut å være så begeistret over å se en lastebil rygge inn på en lasterampe og en kasse bli tatt ut, men når man tenker på gjenstanden som ligger inni, hvor gammel den er, hvor nær de hendelsene den skildrer den ble laget – av mennesker som selv opplevde disse hendelsene – er det virkelig dyptgripende,» sa Millie Horton-Insch, prosjektkurator for utstillingen der Bayeux-tapetet skal vises.

Det har vært en del kritikk mot flyttingen av tapetet; med tanke på alderen antas det at det kan oppstå skader under transporten og utlånet. Det ser imidlertid ut til at flyttingen har gått bra uten at Bayeux-tapetet har blitt skadet, og det vil bli holdt under streng oppsikt på British Museum når det blir stilt ut.