Bayonetta 3-gameplay bekrefter lansering i 2022

Det har snart gått fire år siden Nintendo og Platinum bekreftet at Bayonetta 3 er på vei, og før nesten hver eneste Direct-sending siden den gang har det gått rykter om at spillet endelig ville få en skikkelig trailer, gameplay eller bare et livstegn. I natt skjedde det endelig.

Bayonetta 3 fikk nemlig æren av å avslutte nattens Direct-sending med en intens gameplaytrailer som i tillegg til å vise en nyklipt Bayonetta i kamp mot nye fiender avslører at spillet vil lanseres en gang neste år. Da vil hun tydeligvis kunne ta kontroll over demonene også, så forvent å få høre om et par nye knep etter hvert.