Bayonetta 4 tilsynelatende bekreftet

Som forventet har Bayonetta 3 fått en meget god mottakelse av både media og vanlige spillere, og det kan virke som om Platinum var klare over suksessen før spillet ble lansert.

For Bayonetta-skaperen Hideki Kamiya har i kjent stil vært frittalende på Twitter. Mange spillere har nemlig delt sine tanker om historien i Bayonetta 3, så Kamiya-san svarer slik på kritikken:

"Jeg synes ikke det var overraskende i det hele tatt, med det virker som om slutten i Bayo 3 ikke ble fremstilt på en god måte for alle, så jeg tror Bayo 3 vil ta en overraskende utvikling for alle. Jeg er tross alt sikker på at det vil være folk som hevder "dere la til det som en ettertanke" når Bayo 4 kommer ut, så jeg gjør dette klart nå."

Uten å røpe akkurat hva noen har sterke meninger om av fare for spoilere kan jeg nøye meg med å si at Kamiya-san tydeligvis altså har planene for Bayonetta 4 klare allerede, så han påstår at folks tanker om slutten i treeren mest sannsynlig ikke vil påvirke noe.

Nå skal det vel nevnes at vi uansett hva nok må vente en god stund på et nytt spill i serien siden det tok fem år fra Bayonetta 3 ble bekreftet til vi fikk det, så vi får se serien tar det kontroversielle steget eller ei.