Bayonetta-skaperen snakker om gamle planer for Bayonetta 4, en annen Bayonetta Origins

Hideki Kamiya - den legendariske skaperen av Devil May Cry og Bayonetta - har snakket om hvor han ville ha ønsket at Bayonetta skulle gå hvis han hadde blitt hos utvikleren PlatinumGames. Kamiya forlot studioet i slutten av 2023, og fortsatte med å grunnlegge Clovers, hans nye studio som jobber med en Okami-oppfølger.

På sin YouTube-kanal (via NintendoEverything) snakket Kamiya om hvor Bayonetta kunne gå etter Bayonetta 3, som var ment å være et slags siste kapittel. "Jeg hører ofte folk si: 'Han ønsket å avslutte serien med Bayonetta 3.' Det er absolutt ikke sant. Jeg ville bare markere et stoppunkt som en trilogi," sier Kamiya. "Og for meg skulle det stoppestedet være starten på et nytt kapittel. Jeg så for meg å fortsette serien med det nye kapittelet. Kanskje til og med lage en ny trilogi som leder inn i enda et nytt kapittel. Det var planen min."

Kamiya sier at dette nye bidraget ikke bare ville ha gitt Bayonetta en ny historie, men også nye spillmekanikker. Han ønsket også å se mer av Bayonetta Origins, men spillregissøren for det spillet, Abebe Tinari, forlot også PlatinumGames. "Jeg har alltid forestilt meg at Bayonetta-serien skulle fortsette, og ved siden av ville vi fortsette med spinoffen Cereza and the Lost Demon. Jeg ville fortsette med det sammen med Abebe Tinari. Tinari og jeg snakket til og med uformelt om det," sa han. "Jeg ville fortsette og vise hvordan den unge Cereza blir Bayonetta. Men ... Tinari har gått videre til et annet selskap."