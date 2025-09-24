Baywatch har fått grønt lys for et comeback

HQ

Siden alt gammelt er nytt igjen i Hollywood, har det lenge vært en debatt om hvorvidt Tinseltown er i ferd med å gå tom for ideer, og mange har hevdet at det ofte er bedre å ikke utnytte gamle konsepter, ettersom det forringer mer enn det tilfører.

Vi antar at dagens nyhet ikke vil få alle de kritiske til å skifte mening, men Deadline melder nå at Baywatch offisielt gjør comeback. Dette har vært diskutert lenge, men nå er tolv episoder bestilt i regi av Matt Nix (Burn Notice, True Lies), med planlagt premiere i sesongen 2026-2027.

Den hyperpopulære originalserien fra 90-tallet utspilte seg i Los Angeles, og tanken er at også denne serien skal utspille seg samme sted. Det er imidlertid ikke helt klart ennå, og det sies at Australia kan bli vurdert i stedet av skattemessige årsaker.

Serien vil tilsynelatende by på "adrenalinfylte redninger, innfløkte forhold, komplisert kjemi og heltedåder ved stranden som definerte originalen", men selvfølgelig med nye skuespillere. Men det var unektelig slowmotion-sekvensene, de røde badedraktene og stjerner som Erika Eleniak og Pamela Anderson som var en viktig grunn til at folk så på serien i sin tid, og spørsmålet er om disse stranddramaene vil være like populære i dagens litt mindre eksplisitte TV-klima?