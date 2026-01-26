BBC-suksessen The Traitors blir filmatisert på West End neste år

HQ

BBCs suksessrike realityserie The Traitors flytter fra skjermene våre til scenen. Det er vanskelig å finne en serie som egner seg bedre til å bli snakket om på vannkjøleren enn The Traitors. Med drama i hver eneste scene, og nok realitetssans til at du kommer tilbake for å se mer, er serien en stor seeropplevelse for mange briter.

Nå springer den fra lerretet til scenen i en West End-produksjon. Ifølge BBC vil The Traitors play fortelle TV-seriens historie om ulver som gjemmer seg i en saueflokk, mens de trofaste prøver å jakte på forræderne blant dem. Det vil finne sted på et ikke navngitt sted i London fra 2027, og er skapt av Studio Lambert.

Neal Street Productions er også med på å skape stykket, og ble grunnlagt av Sam Mendes. "Trofaste fans kan forvente seg en intens, gledelig kveld når vi avslører en spennende ny jaktmark for våre forrædere", sier Studio Lamberts administrerende direktør Stephen Lambert.

Dette er en annonse: