BBC-topper går av etter reaksjoner på håndtering av Trump-dokumentar

HQ

Vi har nettopp fått nyheten om at BBCs generaldirektør Tim Davie og BBCs nyhetssjef Deborah Turness har gått av etter en bølge av kritikk som anklager kringkasteren for politisk partiskhet, blant annet for måten de redigerte en tale av USAs president Donald Trump i en Panorama-dokumentar.

Den siste striden følger rapporter i Daily Telegraph som siterer et internt standarddokument skrevet av en tidligere BBC-rådgiver. Rapporten listet opp flere redaksjonelle feil, blant annet beslutningen om å spleise sammen to separate deler av Trumps tale 6. januar 2021, slik at det så ut som om han direkte oppmuntret til opptøyene i hovedstaden.

Kontrovers om redigert Trump-tale

I dokumentaren ble Trump vist mens han sa til sine tilhengere at de skulle "gå ned til Capitol" og "kjempe som bare faen", uttalelser som var hentet fra ulike øyeblikk i talen. Etter dette reagerte Det hvite hus kraftig, og Trumps pressesekretær Karoline Leavitt kalte BBC for "falske nyheter" og en "propagandamaskin".

I mellomtiden sa Davie i en uttalelse at det å trekke seg var "helt og holdent min beslutning", og la til at han hadde vurdert det personlige og profesjonelle presset i jobben og ønsket å gi sin etterfølger tid til å forme BBCs kommende Charter-planer. For mer informasjon kan du selvfølgelig sjekke ut innlegget nedenfor.