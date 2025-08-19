BBC trekker Ozzy Osbourne-filmen på grunn av familiens ønsker

HQ

Mens rockeverdenen fortsatt sørger over ikonet Ozzy Osbournes død, har en BBC-film som skulle ha tatt en titt på hans liv blitt forsinket fra sending, etter ønske fra Osbournes familiemedlemmer.

"Vi føler med Osbourne-familien i denne vanskelige tiden. Vi respekterer familiens ønske om å vente litt lenger med å vise denne helt spesielle filmen. Den nye [overførings]-datoen vil bli bekreftet innen kort tid," sier BBC.

Filmen dekker Osbournes siste år, inkludert hans retur til Storbritannia, hans siste konsert og hans død som fulgte kort tid etter. Det var opprinnelig ment å være en serie i 10 deler som skulle følge Osbournes, men da Ozzys helse forverret seg, ble den omgjort til en enkelt, timelang film.

Det er ennå ikke gitt noen ny dato for filmen, men den vil komme i tide for ikke å bryte med familiens ønsker.

