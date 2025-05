BBQ-elskere slår Guinness verdensrekord for flest pulled pork-smørbrød servert på 8 timer

HQ

Guinness Book of World of Records er full av sære og merkelige rekorder som ofte blir slått av en håndfull personer. Et godt eksempel på dette skjedde nylig på den 44. BBQ Fest i Kinston, North Carolina, der deltakerne satte seg fore å slå rekorden for flest pulled pork-sandwicher som ble servert i løpet av åtte timer.

Ifølge Guinness World Records var målet og den tidligere rekorden satt til 2400 smørbrød, noe som betyr at deltakerne måtte røyke og grille nok svinekjøtt og deretter lage smørbrød av det til de begeistrede gjestene for å komme over dette tallet, alt i løpet av en periode på åtte timer. Det viste seg imidlertid at den rekorden kanskje var litt for enkel for grill-elskerne, for rekorden ble utslettet.

Det nevnes at det totale antallet smørbrød som ble servert endte opp med å bli nesten dobbelt så høyt som den tidligere rekorden, hele 4775. Det var nok til å ta rekorden, selv om det utvilsomt er noen som vil ha et godt øye til denne tronen...

Shutterstock - Niindo

