BCN Game Fest befester sin posisjon som det største arrangementet i Sør-Europa i sin første utgave

Som du allerede vet hvis du er en regelmessig leser av Gamereactor, ble BCN Game fest arrangert forrige helg, den første i sitt navn, men faktisk den åttende utgaven av det som tidligere var kjent som IndieDevDay. Navneendringen kom med et nytt, større og mer ambisiøst prosjekt for arrangementet, som utvidet sitt internasjonale omfang og gjorde oppmerksom på det faktum at flere utviklere, studioer og selskaper i sektoren vil samles på La Farga de L'Hospitalet (Barcelona) for å utvikle forretningsmøter, men også for å fremme og elske videospill.

Gamereactor har vært en internasjonal mediepartner for arrangementet, som vi har dekket personlig, og som vi vil gi deg all vår dekning av arrangementet de neste dagene fra den dedikerte undersiden, og nå har vi de første dataene å tilby deg om årets utgave. For ja, BCN Game Fest 2025 kan allerede betraktes som en rungende suksess.

Det største videospillarrangementet i Sør-Europa

I rene tall passerte 17 000 deltakere gjennom La Farga mellom 10. og 12. oktober, og deltok i 65 planlagte aktiviteter og sjekket ut de mer enn 200 spillene i utstillingsområdet. Noen av disse kom fra delegasjoner fra Mexico, Brasil, Portugal, Tyskland og Frankrike, men særlig fra Japan, som var utnevnt til æresgjest for denne utgaven. 40 nasjonale og internasjonale forleggere deltok også med en forretningsagenda, og det ble avholdt mer enn 1200 B2B-møter, i tillegg til at tolv akademiske institusjoner deltok.

Toei Animation var sterkt til stede og presenterte sin neste tittel, Re:VER PROJECT-TOKYO, og alle er enige om at intervjuet med Yasuhiro Ohori (skaperen av Alundra og Alundra II, og regissør av Matrix Soft), utført av vår redaktør David Caballero, var midtpunktet i programmet for denne første utgaven. Arrangementet ble også fulgt på Twitch, der det nådde en topp på mer enn 3000 samtidige seere.

BCN Game Fest 2025 har dermed etablert seg som det største videospillarrangementet i Sør-Europa, og som en fremtredende dato i bransjens høstkalender.