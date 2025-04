BCN Game Fest holder påmeldingene åpne og forventer at mer enn 1 500 profesjonelle videospillere vil delta i oktober

HQ

Som du allerede vet, vil årets BCN Game Fest, den uavhengige utviklingsmessen som arrangeres på La Farga de L'Hospitalet de Llobregat-paviljongen, og som utvikler og utvider forgjengeren IndieDevDay, bli avholdt 10., 11. og 12. oktober. Registreringen for å delta på arrangementet som profesjonell er nå åpen, og det samme er forhåndssalget av billetter (med en fristende tidsbegrenset rabatt), og det forventes at oppmøtet i år igjen vil slå den voksende rekorden fra tidligere utgaver.

Etter to uker med åpen deltakelse er de første estimatene at mer enn 1500 bransjefolk vil delta både på det utvidede utstillingsområdet for indiespill (mer enn 900 m2 nytt, med plass til nesten 200 indiespill-stands) i år, og på det nye MeetToMatch-formatet som skal generere bransjemøter mellom utviklere, utgivere og investorer. Det vil også være et profesjonelt område for leverandører av bransjetjenester med utgivere og studioer. Kort sagt vil møtet være mer mangfoldig og tverrfaglig enn noensinne, uten å glemme både allmennheten og studenter innen dataspillutvikling som er på jakt etter sin første jobbkontakt.

To nye partnere slutter seg til initiativet: Devcom og Playtopia.

I tillegg kan BCN Game Fest i år nå regne med støtte fra to eksepsjonelle partnere. Den første er Devcom, messen for utviklere som arrangeres i forbindelse med Gamescom i Köln, som nå er en offisiell mediepartner for det katalanske arrangementet.

Playtopia vil ha en fysisk deltakelse på La Farga, og vil i sin tur ta med seg en del av BCN Game Fest til sitt arrangement i desember. I tilfelle du ikke vet det, er Playtopia det første og største indiearrangementet som holdes i Afrika, og i år feirer det sin 2025-utgave i Cape Town (Sør-Afrika) 5. og 6. desember. Samarbeidet kom i stand etter at Dominique Gawlowsky, direktør for Free Lives og Playtopia, deltok på IDD i fjor.

Som med fjorårets IndieDevDay vil Gamereactor være en offisiell mediepartner for arrangementet og vil dekke det på stedet for å gi deg den mest omfattende dekningen og alle de siste nyhetene på arrangementskalenderen.