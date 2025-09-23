BCN Game Fest utnevner Japan som æresgjest i 2025

HQ

Om drøyt to uker starter BCN Game Fest, arrangementet som tar over etter IndieDevDay, og som styrker programmet og omfanget både når det gjelder prosjekter, som nå også dekker AA-segmentet, og tilstedeværelsen, som er mer global. Og et bevis på denne forpliktelsen til å posisjonere seg som en enestående begivenhet for bransjen over hele verden er at organisasjonen har kunngjort at Japan vil bli æresgjest for denne første utgaven i 2025, og dermed hylle en av de mest fremtredende og innflytelsesrike videospillutviklings- og forbrukskulturene i verden.

De allerede bekreftede delegasjonene fra Mexico, Brasil, Portugal, Tyskland og Frankrike har nå fått selskap av den japanske kontingenten, som vil tilby ulike initiativer for deltakerne, i tillegg til forretningsmøter med utviklere og selskaper fra den katalanske og spanske sektoren. Det mest bemerkelsesverdige av disse er deltakelsen til Toei Animation. Det store animasjonsstudioet bak One Piece og Dragon Ball vil sette opp en stor stand på messen og tilby en eksklusiv titt på indieprosjektet Re:VER PROJECT -TOKYO, som er utviklet sammen med Nestopi-studioet.

Vi må heller ikke glemme den japanske spillutviklingens store gjestestjerne: Yoshinori Ohori, skaperen av PlayStation 2-klassikerne Alundra og Alundra 2, vil gi et unikt tilbakeblikk på sin karriere og sine erfaringer med å utvikle disse spillene i et panel ledet av Gamereactor-kollega David Caballero lørdag 11. oktober kl. 16:00 CEST.

Og snakker om spillutvikling: Inkubatoren IGI og programmet Sofu, som fremmes av GameBCN og den japanske giganten Marvelous, vil presentere prosjektene de jobber med på en stand.

De som deltar på arrangementet på La Farga vil kunne utforske My Famicase Exhibition, en kultutstilling for samlere og elskere av fysiske formater. Det er en samling av 250 kassettvesker til den mytiske NES (også kjent som Famicom), designet av kunstnere fra hele verden. En unik mulighet for fans til å gjenoppleve nostalgien med en moderne kunstnerisk visjon.

Endelig vil det japanske nyhetsmediet 4Gamer delta, i likhet med Gamereactor, som mediepartner i arrangementet, og vil tilby dekning av alle aktivitetene for sitt publikum i Japan, og bringe BCN Game Fest til nye målgrupper.

"Vi er enormt beæret over å ønske Japan velkommen som vår første æresgjest," sier Daniel Santigosa, direktør for BCN Game Fest. "Japansk videospillkultur er en grunnpilar i vår bransje."

Hvis du planlegger å delta på arrangementet, kan du sikre deg billett fra den offisielle nettsiden her.