Beacn Mic & Mix Create

Det er mange som vil inn på markedet for strømmemikrofoner, typisk i prisklasser der man enten investerer tungt i noe man kanskje raskt dropper igjen (litt som å ri på hest), eller kjøper så billig at utstyret må byttes ut med en bedre modell veldig raskt (også litt som hester). Beacn er et kanadisk selskap som har eksistert i noen år, og som fokuserer på spesifikke segmenter med målrettede produkter. Designfilosofien deres er relativt elegant og funksjonell, og er tilgjengelig i enten hvitt eller svart.

HQ

Prisene er ikke urimelige, men heller ikke billige. En Mix Create koster normalt £220, men kan finnes for mye mindre. En Mic koster normalt £280, men kan også kjøpes for mindre når den er på tilbud. Armen, som både er lavprofilert og har ⅝- og ⅜-gjenger, koster normalt £109.

Beacn Mic er en kringkastingsmikrofon som kjører på USB-C. Det betyr at du ikke trenger et XLR-grensesnitt, men du er avhengig av en datamaskin for alt. Dette er imidlertid sjelden et problem i de scenariene der mikrofonen vanligvis brukes, spesielt fordi det sjelden er behov for lange kabler eller en mikrofon som krever mye strøm.

Mikrofonen er innkapslet i et aluminiumshus og har innebygd popfilter, DAC, justerbart stativ, DSP og til og med en liten hodetelefonforsterker. En RGB-ring fungerer både som nivå- og mute-indikator. Ved første øyekast ser det forferdelig ut, men fargeeffektene er faktisk langt mer flytende enn jeg fryktet. Det hadde imidlertid vært fint om popfilteret kunne byttes.

En ting jeg ikke forstår, er hvorfor det ikke følger med et lite bordstativ. Det gir ingen mening. Mikrofonen er også ganske tung (¾ kg), noe som er litt morsomt når den er designet spesielt for å monteres på en mikrofonarm. Den har også innebygd støyreduksjon som ikke bare fjerner bakgrunnsstøy som f.eks. vifter, men som også fungerer i sanntid. Den er laget for spesifikke bruksscenarier og har et kardioid pickup-mønster, og det er et skarpt et.

Programvaren, Beacn App, fungerer bare med tilkoblede produkter - så mye for forhåndsinnstillinger. Driverne er integrert, så produktene kan ikke brukes uten programvaren, i hvert fall ikke uten å installere den. Jeg har blandede følelser for appen. I mitt relativt enkle oppsett fungerte den fint, men mange rapporterer om problemer med mer komplekse oppsett. Det virker opplagt å strømme, noe som understrekes av blitsen og neonfargene som gjør det veldig tydelig hva hver knapp gjør. Min største kritikk er at EQ-funksjonen bare har 8 bånd, sannsynligvis fordi det er mye vekt på effekter.

Opptakskvaliteten er slett ikke dårlig - mikrofonen tilbyr 32-bits lyd som er både nøytral og åpen, men tydelig rettet mot stemmer. Uten programvaren høres det imidlertid litt firkantet ut og mangler bass. Med det faste opptaksmønsteret er det verdt å merke seg at den egner seg bedre som en ekte podkastmikrofon enn som en strømmemikrofon der du kan sitte langt unna den. Følsomheten er ikke fantastisk, så du må være forberedt på å skru den litt opp. Men når alt er riktig innstilt og kompressorfunksjonen er aktivert, blir lyden betydelig bedre.

Beacn Mix Create er et solid bud på et enkelt, men effektivt lydgrensesnitt som kan håndtere lydsignaler inn og ut av datamaskinen din på en rekke måter, alt via programvare. Det markedsføres til gamere, streamere og innholdsskapere, men det er også nyttig for de av oss med mer avanserte lydoppsett. Jeg har for eksempel mitt primære system koblet til både hodetelefoner og datamaskinhøyttalere, så jeg sjonglerer med flere kilder enn bare PC-en.

Dessverre er enheten utelukkende laget av plast, noe som er skuffende ettersom jeg forventer et metallkabinett på produkter med en veiledende pris på over £100.

Den har en 5-tommers skjerm med en oppløsning på 800x400, fire plastknotter med membranknapper for mute-funksjon, og to knapper for å bytte mellom sidene av skjermen for flere kanaler. Overraskende nok har skjermen ingen berøringsfunksjon. Nederst er det en knapp som lar deg veksle mellom det du hører og det som sendes til utgangen - en smart funksjon som gir mange alternativer på liten plass. Selv om enheten har USB-C, kommer kabelen med USB-A i den andre enden, sannsynligvis fordi mange hovedkort fortsatt har få USB-C-porter, selv i de dyre segmentene.

Du må sette av en times tid til oppsett, spesielt hvis du vanligvis bare bruker lydmikseren på Windows. Jeg bruker hovedsakelig dedikerte programmer i eksklusiv modus, slik at de går utenom mikseren, men for mange kan denne metoden fort bli forvirrende, siden alt må konfigureres på Beacn App. Heldigvis skjer alt på farten, ubrukte innganger dempes automatisk og det meste gjenkjennes automatisk. Ellers er det bare å dra og slippe.

Innstillingene var faktisk ganske gode fra starten av - til og med knappesensitiviteten - så jeg endret ikke så mye. En kul funksjon er at dempeknappen kan konfigureres til å bare dempe én retning, for eksempel mikrofonen, mens du fortsatt kan spille av spill- og bakgrunnslyd. I tillegg kan du enkelt bytte mellom høyttalere og hodesett.

Hver kanal har to kontroller - én for deg selv og én for utgangssignalet. Dette er spesielt nyttig for strømmere som ikke vil at publikum skal høre at de lytter til en krimpodcast mens de later som om de spiller My Little Pony 8.

Beacn Mix Create er et litt morsomt produkt. Det er tydelig rettet mot folk som tar strømming på alvor og er villige til å betale for det. Samtidig er det noen merkelige designvalg, som plastkabinettet på mikseren og plastknappene.

Programvaren er både enkel og kompleks - jeg har ikke opplevd noen problemer, men mange andre har rapportert om feil. Det bekymrer meg at det kan gå seks måneder mellom hver oppdatering. Noe av det som truet GoXLR, den tidligere de facto-standarden på markedet, var mangelen på programvareoppdateringer - og det er ikke et område Beacn bør nedprioritere.

Dette er for deg som enten er ambisiøs fra starten av eller ikke har noen planer om å bytte til XLR på noe tidspunkt. Hvis du ikke er redd for å rote med programvareinnstillingene, vil du bli belønnet med massevis av funksjonalitet og god lyd. Og hvis det er på tilbud, er prisen fortsatt overkommelig.