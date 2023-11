Bear and Breakfastutvidelsesoppdateringen blir utsatt på ubestemt tid.

HQ

Det er ikke lett å være indie-utvikler. Det viser de siste nyhetene fra teamet bak Bear and Breakfast.

I et innlegg på X har spillets spilldirektør, Rares, avslørt at teamet på tre personer som står bak spillet, nylig har fått sjokkerende nyheter, ettersom art director og Rares' kone, Ioana, har fått diagnosen metastatisk brystkreft i stadium 4. Dette betyr at teamet står overfor utfordringen med å kontinuerlig oppdatere og forbedre spillet, samtidig som to av de tre utviklerne som er knyttet til prosjektet, må bearbeide og overvinne livsforandrende informasjon.

Denne nyheten betyr at den kommende utvidelsen av spillet blir utsatt på ubestemt tid. Vi blir fortalt at hovedprogrammerer Andu fortsatt jobber hardt med å forbedre spillet og rette feil, samtidig som han gjør det klart for lansering på en ny plattform. Vi kan også forvente at det snart kommer oppdateringer til kontrollerne.

Du kan lese hele uttalelsen fra spilldirektør Rares i innlegget nedenfor.