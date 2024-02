Beast i seg selv er ikke noe dårlig navn. Det er snarere undertittelen som fremstår som litt tåpelig når det gjelder Oh Bibi's nyeste Apple Arcade -tittel. "Bio Exo Arena Suit Team" høres ut som noe som kommer fra noen som ikke har tenkt seg om, og det er litt synd, for spillet i seg selv er godt laget og godt bygget.

Det er mange figurer som låses opp etter hvert som du kommer deg gjennom spillet og vinner flere kamper.

Opplegget er enkelt. På små, trange og sjarmerende arenaer kjemper to lag mot hverandre. Hvert lag består av tre spillere, og når du har samlet nok poeng (som du får ved å skyte og treffe motstanderne), kan du aktivere "Beast Mode", som forvandler den søte lille reven, grisen eller øglefiguren du styrer, til en tolv meter høy kjemperobot med to armkanoner. Roboten er selvsagt tøff og klønete og lett å finne for motstanderne, men til gjengjeld gjør den opptil fire ganger så mye skade som vanlige mech-løse figurer.

Beast: Bio Exo Arena Suit Team minner litt om Overwatch 2 med en enklere tilnærming, spesielt designet for yngre spillere. Figurene er enkle, søte og veldig lette å spille. Det er som kjent ingen enkel oppgave å få spillet til å føles riktig selv når man styrer det søte lille "beistet" med berøringskontroller, da de fleste actiontitler som regel bare føles klønete med begge tomlene presset mot mobilskjermen. Oh Bibi har lykkes her. De doble virtuelle styrespakene og hvordan det føles når pistolen (som avfyres automatisk hver gang du sikter på en motstander) spruter ut kulene, er den mest gjennomførte delen av dette spillet. Det føles utmerket. Det føles morsomt, og ikke på noe tidspunkt i løpet av testtimene mine har jeg blitt frustrert over at de store tomlene mine glir over andre knapper og aktiverer funksjoner jeg ikke ønsker å bruke.

Spillmekanikken er solid, og designet er midt i blinken.

Designet er også nydelig. Herlig barnslig på den riktige måten med herlige figurer og oversiktlige, varierte arenaer å kjempe på. Det flyter godt, det er nesten ingen ladetider, og musikken er også god. I løpet av den første timen er hver lobby fylt med dumme roboter som mer enn gjerne står stille og lar meg skyte dem i hodet, men så tar det av, jeg blir matchet mot ekte spillere og møter dermed mye tøffere motstand.

Beast: Bio Exo Arena Suit Team er ikke et mesterverk, men takket være eksklusiviteten Apple Arcade er det helt fritt for mikrotransaksjoner. I tillegg er det en suksess når det gjelder spillbarhet, design og utfordring, spesielt for yngre spillere.

