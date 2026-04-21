Beast of Reincarnation Forhåndsbestillinger er i gang, Standard- og Deluxe-utgavene er avslørt

Beast of ReincarnationDet kommende action-RPG-spillet fra Pokémon-utvikleren Game Freak har nemlig avslørt at forhåndsbestillingene er i gang. Spillet er satt til å slippe på 4. august, så det er fortsatt et par måneder igjen før vi vil ha det i våre hender. Vanligvis er imidlertid forhåndsbestillinger som er live et godt tegn på at vi (berør tre) ikke vil se noen større forsinkelser til august-datoen.

Beast of Reincarnation tilbyr to utgaver ved lansering. Standard Edition kommer med basisspillet og koster $59.99/£49.99. Deluxe-utgaven tilbyr litt mer, og koster også litt ekstra, og kommer inn på $ 69.99 / £ 57.99. For den pengesummen får du en Oni's Hat og Big Dipper-sverd til Emma, hovedpersonen vår, samt 100 000 Amber (valutaen i spillet Beast of Reincarnation) og svarte og brune Shiba-skinn til Koo.

Alle som forhåndsbestiller spillet, får også det brune Shiba-skinnet til Koo og 30 000 Amber. Sjekk ut alle bonusene i forhåndsbestillingstraileren for Beast of Reincarnation nedenfor. Beast of Reincarnation kommer på Xbox Series X/S, PS5 og PC den 4. august.