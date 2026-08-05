Beast of Reincarnation vil få mange oppdateringer veldig snart

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I går ble Beast of Reincarnation lansert, et nytt action-eventyrspill utviklet av Game Freak, skaperne av Pokémon. Som du sikkert har sett, har vi allerede anmeldt det, og hvis du har lyst til å prøve det, er det nå tilgjengelig for PC, PlayStation 5 og Xbox Series X/S, og det er også inkludert i Game Pass.

Siden spillet har vært ute i en dag og anmeldelsene er publisert, har Game Freak mottatt tilbakemeldinger på hva folk synes. Siden vurderingene har vært positive, men ikke overveldende, har de nå lagt ut en melding på sosiale medier der de forklarer hva som kommer videre. Blant annet skriver de at vi kan se frem til «en serie med kontinuerlige oppdateringer» i nær fremtid, og innen en uke vil det bli sluppet en oppdatering som inneholder:



Justeringer av kameraet



Økt tekststørrelse



Forbedringer i historiefortellingen (løpende justeringer planlagt)



Endring av standardinnstillingen fra «Cinematic»-modus til «Performance»-modus



Andre feilrettinger



De oppfordrer deg også til å dele tilbakemeldinger og rapportere eventuelle problemer via denne lenken.