Beastfolk Barber (tidligere kjent som Project Salon) lar deg bli frisør i en Zootopia-lignende verden

En av de mange verdenspremierene som prydet Wholesome Games Showcase, dreide seg om det koselige simuleringsprosjektet Beastfolk Barber. Under den bredere presentasjonen dukket utvikleren Safe Flight Games opp for å vise frem et nytt blikk på tittelen som tidligere ble sett på som Project Salon.

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Beastfolk Barber leker effektivt med ideen om hvordan det ville være å jobbe som frisør i en Zootopia-lignende verden, og lar deg klippe og style håret/pelsen til forskjellige skapninger, samtidig som du har herlige og sjarmerende samtaler med disse menneskene på en Coffee Talk-aktig måte.

Spillets synopsis legger til: "Beastfolk Barber foregår i en moderne by der beastfolk lever side om side med mennesker, og navigerer i spenningen mellom hvem det forventes at de skal være og hvem de er. Som frisøren deres er du en de kan åpne seg for. Med hver samtale og hvert klipp hjelper du dem med å bli den de virkelig er."

Nå som avsløringen er her, kan du se noen bilder av Beastfolk Barber nedenfor.