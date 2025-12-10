Beastro er et kulinarisk inspirert fantasy-eventyr

Den siste Day of the Devs utstillingsvinduet har vært full av indie-godbiter fra et bredt utvalg av forskjellige utviklere, og et slikt eksempel er det kommende Beastro fra Timberline Studio. Satt til å lansere etter hvert på minst PC og Xbox Series X / S-plattformer, som en Game Pass inkludering også, den siste traileren for tittelen har debutert og gitt oss en ny smak av hva vi kan forvente av dette kulinarisk inspirerte fantasieventyret.

Premisset for spillet er noe liv-sim-lignende, som i rollen som en av de antropomorfe dyreinnbyggerne i denne himmelske byen på landsbygda, vil målet være å dyrke planter og ta vare på skapninger, alt for å samle ressursene og ingrediensene som er nødvendige for å lage alle slags unike måltider for gjestene dine, under ideen om at jo bedre måltidet gjesten din spiser, desto mer sannsynlig vil deres siste heroiske oppdrag være vellykket.

Så i stedet for å være den sverdsvingende helten, er du den skje-bærende kokken som gir næring til de lokale heltene og heltinnene.

Vi har ennå ikke en fast lanseringsdato for Beastro, men du kan se den siste traileren for det herlige spillet nedenfor.