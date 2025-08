Beat Brushet, et spill der du tegner musikk, kommer til Steam i 2026

Når vi snakker om at indiespill er fremtidens håp for dataspill, sier vi det ikke bare fordi de er dristige prosjekter som ingen aksjonærstyrer eller superalgoritmer kan godkjenne. Noen ganger handler det rett og slett om å forstå mennesket bak selve spillet, og at det i disse tider hvor vi hører mer og mer om å bruke kunstig intelligens til å utvikle alt, alltid er godt å se den menneskelige siden av saken.

Beat Brush gjør akkurat dette. Det er det første prosjektet til Kesha, en "solo dev" som ga opp alt for å forfølge en livsdrøm. "Jeg forlot jobben min i bedriftsledelsen etter utbrenthet, og Beat Brush er min måte å finne tilbake til kreativitet og selvuttrykk gjennom interaktiv kunst og musikk."

Beat Brush er et koselig spill som handler om å tegne musikk, men ikke om å følge mønstre: Det er musikalsk improvisasjon. Det er kunstnerisk uttrykk. Det er som å spille et instrument, men du trenger ikke å kunne musikk. Som kunstterapi: Du trenger ikke å kunne tegne for å lage malerier her.

En tittel som er like eksperimentell som den er interessant som kommer til oss i 2026 på PC (Steam), og som du allerede kan se en første trailer nedenfor.