Beatbot vil rydde opp i havet med en smart skilpadderobot

Havene utgjør størstedelen av planeten vår, og likevel gjør vi svært lite for å ta vare på dem. Eller gjorde veldig lite, burde vi si. Teknologiselskapet Beatbot har nå avduket sin neste store innovasjon innen havbevaring og økologisk bærekraft. Den heter Amphibious RoboTurtle og er en dings som er designet for å spore og forske på dyrelivet, og som også kan bidra til å isolere og hjelpe til med opprydding av farlige materialer.

Beatbot har kommentert avdukingen av denne RoboTurtle, ved å spesifikt kommentere hva de har til hensikt å oppnå med roboten. Vi får vite at den er "designet for å spore og varsle brukere om kritiske forhold som oljesøl, katastrofeskader og tilstedeværelsen av truede arter. Den gir en bærekraftig og kostnadseffektiv løsning for miljøovervåking gjennom tidlig deteksjon. Amfibieskildpadden RoboTurtle reduserer også avhengigheten av tunge ressurser, fremskynder datainnsamlingen og effektiviserer driften for offentlige etater, frivillige organisasjoner og forskere."

Når det gjelder hvordan den skal gjøre dette, bruker den intelligente systemer for å sanse omgivelsene i sanntid, den har et avansert oppdriftssystem for sømløst å kunne veksle mellom land og vann og til og med dype vannmiljøer, dens flerleddede lemmer er designet for å etterligne en ekte skilpadde for ikke-invasiv utforskning av økosystemer, solcellepaneler for å lade opp uten menneskelig inngripen, og AI-drevne kameraer for å spore og dokumentere omgivelsene.

Den største haken er at dette bare er en prototype og en idé akkurat nå, og Beatbot har ennå ikke lagt planer for å introdusere RoboTurtle i havene rundt om i verden. CMO York Guo har likevel kommentert enheten ved å legge til :

"Det er en partner som bidrar til å beskytte lokalsamfunn og bevare de tryggeste vannnivåene for alle skapninger. Denne unike roboten tjener planeten for godt sammen med naturvernere, forskere og beredskapspersonell."

Tror du RoboTurtle vil bidra til å forbedre og beskytte havene våre?