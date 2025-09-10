Beats iPhone 17-etuier fungerer også som støtteben for telefonen

HQ

I går presenterte Apple iPhone 17 -serien for omverdenen, og mange berømmet teknologigiganten for at de denne gangen faktisk så ut til å innovere og gjøre noen ganske spennende endringer. Som en del av presentasjonen annonserte Beats by Dr. Dre også et par nye etuier, spesielt for iPhone 17, som i seg selv har noen praktiske og spennende funksjoner.

De nyeste etuiene er designet for å være tynne, lette og presise, samtidig som de fungerer med MagSafe-teknologi og Camera Control. De finnes i fargene Granite Gray, Bedrock Blue, Lime Stone og Pebble Pink, og de er utformet som et dobbelt skall med en ytre matt overflate som skal redusere riper, flekker og fingeravtrykk.

Basisdekselet selges for $ 45 og har alle disse elementene, men Beats har også et litt dyrere alternativ kalt Kickstand Case som selges for $ 59. Dette tilbehøret kommer med en adapter i enden av snoren som glir opp og festes til den magnetiske delen av dekselet for å fungere som en måte å støtte iPhone 17 opp på.

Det finnes også en enda dyrere variant til 79 dollar, som regnes som Rugged Case, og som er bygget for ekstra beskyttelse ved å ha en polymer bakside og støtdempende sidevegger. Dette etuiet kommer i forskjellige farger, inkludert Everest Black, Rocky Blue, Alpine Gray, og Sierra Orange.

