Beats Solo 4: Faller Apple langt fra stammen?

Jeg er en av dem som tilbringer mer tid med hodetelefonene på enn av. I mitt tilfelle startet det hele takket være Beats Fit Pro. Jeg fikk dem i gave, og første gang jeg prøvde dem, virket de ikke verdt oppstyret. Men litt etter litt fikk de tak i meg, og det tok ikke lang tid før de ble uunnværlige.

HQ

Tenk deg at du tar bussen om morgenen for å gå på jobb. Det regner, og bussen er stappfull. Det er et konstant mas. Så du tar frem Beats og setter på favorittsangen din, og på et øyeblikk er du i en annen verden. Bare ved å trykke på en knapp har du aktiv støyreduksjon (i tilfelle de har det), noe som ville vært umulig eller ikke like bra med mange andre hodetelefoner. Nå blir det å bevege seg fra stoppested til stoppested noe hyggelig, eller i det minste tålelig.

Det høres kanskje søkt ut, og du tenker kanskje at noe så trivielt som hvilken musikk du hører på om morgenen, og hvordan du hører på den, ikke kan påvirke dagen din. Men jeg må fortelle deg at det gjør det, eller det er i hvert fall det jeg tror. Jeg tror at disse små detaljene utgjør hele forskjellen. Og la meg fortelle deg at Beats handler om de små detaljene. Noen av hodetelefonene deres inkluderer: Beats Solo 3, Beats Flex, Powerbeats Pro, Beats Studio Buds, og deres oppgraderte versjon (Beats Studio Buds +), Beats Fit Pro, Beats Studio 3 og Beats Studio Pro.

Så her er vi i dag, med det nyeste tilskuddet til Beats-familien: Beats Solo 4, som kom i butikkhyllene for bare noen få dager siden, 2. mai, til en pris på £199,95/€229,95. Men... Hva skiller disse Beats fra de forrige? Er de verdt det?

Dette er en annonse:

Beats Solo 4 blåser nytt liv i en av Beats' mest ikoniske modeller, med betydelige forbedringer på flere områder, samtidig som den klassiske essensen beholdes. Hvis jeg skulle fremheve to ting ved Beats Solo 4, ville det være lyden og batterilevetiden. Med spesialdesignede 40 mm drivere minimerer disse hodetelefonene ventetid og forvrengning, og leverer skarp og klar lydkvalitet. I tillegg skaper romlig lyd med dynamisk hodesporing en oppslukende lytteopplevelse, slik at du føler deg omringet av musikk. Det er nesten som å ha 64 høyttalere rundt deg samtidig! Batterilevetiden er imponerende, med opptil 50 timer, og Fast Fuel-hurtigladingen gir deg 5 timer ekstra med bare 10 minutters lading. Og det beste av alt? De har fortsatt en 3,5 mm-kontakt, slik at du kan nyte tapsfri lyd selv når batteriet går tomt.

Beats Solo 4 er kompatible med både Apple- og Android-enheter, til tross for deres overordnede merkevare. Bluetooth 5.3 Class 1-tilkoblingen sikrer en stabil forbindelse av høy kvalitet, og integreringen med Find My-appen og ett-trykks-paring gjør dem egnet for daglig bruk.

Designet til Beats Solo 4 er av samme stoff som forgjengerne, med et snev av modernitet. De nye UltraPlush-øreputene og den fleksible hodebøylen gir eksepsjonell komfort, noe som gjør det mulig å bruke hodetelefonene i lange økter. I tillegg gjør stålhengslene det enkelt å brette dem sammen, og de leveres med et reiseetui for ekstra portabilitet. De er for øyeblikket tilgjengelige i svart, blått og rosa som vist på bildene, men flere farger vil sannsynligvis bli lagt til etter hvert.

Dette er en annonse:

Og her kommer ulempen: i tilfelle de har det. Beats Solo 4 har ikke aktiv støyreduksjon, akkurat som forgjengerne Solo 3, noe som kan være en ulempe i svært støyende omgivelser. Hvis du er en av dem som har vent deg til andre Beats-modeller som har ANC, kan dette utgjøre et problem. Og du tenker kanskje at med tanke på utsalgsprisen burde de inkludere det, spesielt hvis du er ny på Beats. Men fordi de sitter godt på ørene, gir de en viss passiv støyreduksjon, men ikke forvent samme nivå som andre modeller som har denne funksjonen, for eksempel Beats Studio Pro. På grunn av den tettsittende passformen kan brukere med større hodestørrelser oppleve at de utøver for mye trykk.

Så det er alt du trenger å vite: Jeg ser på Beats Solo 4 som et friskt pust for en klassiker, med merkbare forbedringer i lyd og batterilevetid. Hvis du ikke har noe imot å gi avkall på støyreduksjon og planlegger å bruke hodetelefonene i roligere omgivelser, som hjemme eller i fredelige utemiljøer, kan de være et utmerket valg, takket være den gode lydkvaliteten og batteriets holdbarhet. Men hvis du er en av dem som, i likhet med meg, foretrekker å ofre litt batterilevetid for aktiv støyreduksjon, for å unngå situasjoner som bussrushet om morgenen, er det kanskje bedre å utforske andre alternativer eller merker.