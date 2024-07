Dette året har en spesiell betydning for Beats, ettersom vi markerer en viktig milepæl: 10-årsjubileet for Apples oppkjøp av Beats. Beats ble grunnlagt i 2006 av Dr. Dre og Jimmy Iovine, og har revolusjonert lydbransjen og blitt et symbol på kvalitet og stil. Apples oppkjøp mellom mai og august 2014 bidro ikke bare til vekst, men integrerte også Beats' teknologi i Apple økosystem, og beriket brukeropplevelsen med innovative produkter. For ikke lenge siden anmeldte vi Beats Solo 4, og nå, i denne viktige anledningen, gir vi deg en analyse av det nyeste tilskuddet til Beats -familien, Beats Solo Buds.

De nylig lanserte Beats Solo Buds har blitt merkets nest rimeligste trådløse ørepropper til dags dato, med en pris på 79,99 pund ( Beats Flex er den billigste). Øreproppene er nå tilgjengelige i matt svart, stormgrå, arktisk lilla og gjennomsiktig rød.

Et av de første positive inntrykkene når du bruker disse øreproppene, er den kompakte designen, som veier bare 5,7 gram per ørepropp og måler 2,05 x 1,85 x 1,9 cm. De er nesten usynlige når du har dem på deg (selv om noen kanskje foretrekker at de stikker mindre ut), noe som gjør dem ideelle for lengre bruksøkter. De leveres dessuten med ørepropper i fire størrelser (XS, S, M, L), noe som sikrer en perfekt og behagelig passform for alle øretyper. Etuiet, som er lite og håndterlig (faktisk det minste de har laget til dags dato), måler 6,6 x 3,5 x 2,4 cm og veier 22 gram, noe som gjør det enkelt å ta med seg uten å legge unødvendig vekt i lommen eller vesken.

Når det gjelder lydkvaliteten, er hver ørepropp utstyrt med aksiale transdusere i to lag som er utformet for å minimere mikroforvrengninger og levere klar, balansert lyd som fremhever hver tone og takt i favorittmusikken din. Selv om de ikke har aktiv støyreduksjon, gir Solo Buds tilstrekkelig passiv isolasjon til å blokkere ut støy fra omgivelsene uten at det går på bekostning av musikalske detaljer.

En av de fremtredende egenskapene til Solo Buds er den imponerende batterilevetiden: opptil 18 timers avspilling på én enkelt lading, noe som sikrer at musikken aldri stopper, enten du er på treningssenteret, på T-banen eller bare hjemme. Ladeetuiet er kompakt og effektivt, men krever en USB-C-strømkilde for å lade opp øreproppene (noe du kan gjøre fra mobiltelefonen eller nettbrettet), og dette kan være en liten ulempe hvis du er på farten og glemmer laderen hjemme.

Solo Buds er kompatible med både iOS- og Android -enheter, og tilbyr sømløs integrering med Apples Find My -nettverk og Googles Find My Device. Bluetooth 5.3-tilkobling sikrer en stabil forbindelse av høy kvalitet, mens to innebygde mikrofoner og avanserte støyreduksjonsalgoritmer forbedrer samtaleklarheten, slik at alle samtaler blir skarpe og uforstyrrede.

Beats Solo Buds skiller seg ut med sin rimelige pris, kompakte og lette design og balanserte lydkvalitet som utfyller alle musikksjangre. Med lang batterilevetid og robuste tilkoblingsmuligheter er de et utmerket valg for brukere som søker kvalitet til en overkommelig pris. De mangler imidlertid avanserte funksjoner som aktiv støyreduksjon, og baserer seg i stedet på passiv isolasjon. I tillegg har ikke ladeetuiet et innebygd batteri, slik at du alltid må bruke en USB-C-strømkilde for å lade opp øreproppene, noe som kan være upraktisk for reisende eller brukere på farten.

Da jeg anmeldte Beats Solo 4, kritiserte jeg det faktum at de ikke hadde aktiv støyreduksjon (man forventer det for hodetelefoner til en pris på £200), men med Solo Buds er det ikke noe jeg savner. Du vet hva du får for pengene, og i dette tilfellet var jeg mer ute etter komfort og rimelig pris enn avanserte funksjoner. Og det leverer de absolutt på den fronten!

En annen potensiell ulempe kan være batterilevetiden. I motsetning til Beats Fit Pro og Beats Studio Buds (som jeg sammenligner fordi det er de andre hodetelefonene jeg bruker daglig), må Solo Buds kobles til en USB-C-strømkilde for å lades opp. Beats Fit Pro og Studio Buds har henholdsvis 6 og 8 timers batterilevetid (med 16 timer ekstra fra etuiet). Personlig foretrekker jeg å ha 18 timers kontinuerlig batteritid fremfor 24 timer i tillegg til å måtte huske å lade dem hver 6.-8. time, spesielt siden jeg bruker hodetelefoner nesten hele dagen. Siden de ikke lades automatisk når du legger dem i etuiet (med mindre de er koblet til USB-C), vil du heller ikke overlade batteriet, noe som bør forlenge levetiden sammenlignet med andre trådløse ørepropper.

Det var alt for i dag: Beats Solo Buds er et overbevisende alternativ for de som er på utkikk etter trådløse ørepropper som kombinerer stil, funksjonalitet og rimelig pris. Selv om de kanskje ikke har alt utstyret til dyrere konkurrenter, gjør deres engasjement for lydkvalitet og ergonomiske design dem til et solid valg for daglig bruk, hvis det er det du er ute etter. Oppsummert feirer Beats Solo Buds Beats' arv: de forener stil med ytelse, samtidig som de er tro mot det som gjør Beats til et ikonisk merke i dagens lydlandskap. De kommer ikke til å skuffe. De er kanskje ikke de absolutt beste når det gjelder kvalitet, men de er toppen av kransekaka når det gjelder valuta for pengene.