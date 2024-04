Sex selger er et motto som er like gammelt som menneskeheten selv, og det er ikke noe nytt å bruke denne strategien for å markedsføre et produkt og tjene penger. Utvikleren Cropware er tydeligvis heller ikke ukjent med dette fenomenet, og i den nye datingsimulatoren Beautiful Sakura: Fitness Club blander de voksenorientert animekunst med et svært enkelt spill for å tiltrekke seg spillere. De legger ikke mye skjul på hva de har tenkt å selge til deg som spiller, men de gjør det samtidig som de prøver å skjule det "verste" med en overfladisk late-som-om-vinkel for ikke å virke for desperate.

Som spiller tar du rollen som personlig trener ved navn Kaito, og det er hovedsakelig i din profesjonelle rolle at du møter den ene attraktive jenta etter den andre. Disse relasjonene eskalerer imidlertid raskt til mer flørtende og intime samtaler, og alt dette ledsages av suggererende bilder av disse damene i ulike innbydende positurer. Fra tid til annen kan du ta ulike valg i dialogen, men alt i alt er dette et selvspillende piano der du føler deg mer som en tilskuer enn en aktiv deltaker.

Manuset og selve skrivingen er ikke av de beste, og selv om man raskt ledes inn i den svært dårlig skjulte lidenskapen som fungerer som hovedstoff, oppleves det meste som ganske stivt og livløst. Det føles litt som om en desperat tenåring har skrevet dialogen mens noen andre har stått for bildene, og i et forsøk på å virke dyp blandes det åpenbare sextemaet med tåpelige kommentarer om at "livet er som en bølge" eller at man må "våge å leve og utnytte alle muligheter". Det er rett og slett litt som å åpne den ene kinesiske lykkekaken etter den andre mens en kvartett animejenter brer seg ut over skjermen i tettsittende joggedresser - det er kanskje ikke noe galt med det i seg selv, men kanskje ikke noe som fortjener toppkarakter heller.

Med tanke på at oppsettet og spillbarheten er av det enkleste slaget, skulle man forvente at spillet fungerte teknisk, men dessverre svikter det i denne kategorien, noe som er ekstremt pinlig med tanke på at spillkoden sannsynligvis ikke kan være mer avansert enn en helt vanlig PowerPoint-presentasjon. Joda, eventyret er fullt spillbart, men når knappetrykk ikke blir registrert eller det er forsinkelser og merkelige sperrer fra samtale til samtale, får man ikke akkurat lyst til å gå til rulleteksten.

Jeg antar at den såkalte "kunsten" er det største salgsargumentet, men for å være ærlig føles det som om utvikleren har brukt et AI-verktøy til å lage det ene tvilsomme bildet etter det andre. Det er ingen forbløffende kvalitet eller finesse, og det finnes sannsynligvis mye billigere måter å finne lignende eller bedre materiale på via et enkelt internettsøk.

Selv om Beautiful Sakura: Fitness Club er billig å få tak i, gjør det meg ikke mer tilbøyelig til å være sjenerøs med karakteren. Visst, hvis du liker visuelle romaner der sensuelle temaer behandles raskt og sjelløst, kan det være litt glede å finne her, men det finnes helt sikkert (ikke at jeg vet noe om det...) bedre og billigere løsninger hvis du er villig til å gjøre litt research og ikke er redd for en potensielt pinlig netthistorikk. En positiv ting til slutt er at det er ekstremt enkelt å fullføre og samle prestasjoner, og det er kanskje noe å tenke på for de som er ute etter en enkel 100% å legge til samlingen sin mens de søker motivasjon til å gå på treningsstudioet. Dessverre er det ikke så mye mer enn det fra denne spandexfylte treningsklubben.