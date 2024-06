Bebe er tilbake for å plage Frasier i den andre sesongen

HQ

FrasierBebe (David Hyde Pierce) var tilbake i sin egen nye serie i fjor, og det ble en stor suksess, selv om vi tror alle var litt skuffet over at Frasier s bror Niles (David Hyde Pierce) ikke dukket opp.

Om vi har mer flaks i sesong to gjenstår å se, men det er i hvert fall klart at Frasier's agent Bebe Glazer (Harriet Sansom Harris) vil gjøre en gjesteopptreden. Vi vet også at Dan Butler (Bulldog Briscoe) og Edward Hibbert (Gil Chesterton) også er klare til å dukke opp.

Bebe bød på konsentrert galskap hver gang hun dukket opp, og la ikke skjul på at hun ønsket å være mer enn en agent for Frasier. Vi mistenker at det vil være lignende følelser denne gangen, muligens rettet mot Frasier's sønn Frederick, ettersom hun er "kjent for sin dramatiske teft og skandaløse machiavelliske manøvrer. Bebe skyr ingen midler for å få det som hun vil".

Bebes datter - som bare ble nevnt i den opprinnelige serien, men aldri ble vist - vil også dukke opp.

Nøyaktig når sesong to starter er fortsatt uklart, men produksjonen startet i forrige måned, så med litt flaks blir det senere i år.

Takk, Variety.