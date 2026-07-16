Becky Chambers prioriterer de små tingene fremfor det storslåtte i sine «romoperaer

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Becky Chambers er riktignok en science fiction-forfatter, men en med en unik visjon om universet og om hvordan science fiction kan treffe leserne. Hennes debutroman, som har gitt navn til en serie, Wayfarers, blir nå gjenutgitt; det er en romopera som nesten føles som en slags intim biltur, langt fra den episke skalaen som kjennetegner andre «romoperaer».

«Wayfarers var min første roman; å skrive den fikk meg til å innse at jeg kunne bli forfatter. Oppfølgeren ga meg selvtilliten til å gjøre den om til en serie, og den ga meg perspektivet til å leke med karakterene mine, til å gi dem en annen vinkel. Og hvis jeg hadde klart å skrive én roman, kan jeg skrive flere.»

Chambers ønsket å utforske andre veier innen rom-science-fiction-fortellingen, og hennes tilnærming var å gi verdensbyggingen en fullstendig 180-graders vending. «Jeg ville se hva som ligger bak universet i romoperaen. Å fokusere på de små tingene og bygge opp, ved å bruke små biter – noen ganger bittesmå – for å konstruere og gi sammenheng til det universet. Hva de spiser, hva de har på seg. Selv å snakke om hva du skal spise gir deg informasjon om økonomien, politikken og den teknologiske utviklingen i en verden.»

Mer jordnær, men likevel bygget på et intimt fundament, er hans todelte serie «Monk and Robot», der Chambers også søker å gjenopprette menneskehetens håp for sin egen fremtid, samtidig som han tilbyr en tolkning av den nåværende konteksten.

«[I *Monk and Robot*] har menneskeheten og naturen gjenopprettet forholdet sitt. Vi må endre vår oppfatning av fremtiden. Vi trenger historier som lærer oss å ikke være redde for fremtiden. Som art har vi en rekke utfordringer som må tas tak i nå. Og litteraturen kan hjelpe oss med å besvare disse spørsmålene. Jeg tror ikke én enkelt bok har alle svarene, men jeg tror at science fiction kan fungere som en kilde til støtte for fremtiden og det som ligger foran oss.»