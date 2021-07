Bedre Nintendo Switch bekreftet for oktober

Ryktene om at Nintendo jobbet på en ny, sterkere Nintendo Switch har gått i et par år allerede, men det har begynt å bli hetere med langt mer detaljert informasjon den siste tiden. Nå vet vi grunnen.

Endelig har nemlig Nintendo selv avduket det som enkelt nok kalles Nintendo Switch (OLED Model). Den skal lanseres i en svart og en hvit utgave den 8. oktober, og vil som tidligere hevdet by på en sju tommer stor OLED-skjerm som blant annet leverer bedre farger og en langt større og bredere stand. I tillegg kommer den med dobbelt så mye internt minne (64 GB), en ny dock som har en LAN-inngang for bedre spilling over internett og forbedret lyd. Noe den ikke faktisk ikke har er mer kraft, så det virker som om ryktene rundt en sterkere Switch enten var falske eller blir virkelighet senere.