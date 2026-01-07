Beef sesong 2 kommer med Oscar Isaac og Carey Mulligan til Netflix i april

HQ

Da Beef kom til Netflix i 2023 ble komedie/drama-serien en av strømmetjenestens største og mest populære, og det tok derfor ikke lang tid før det ble gitt grønt lys for en andre sesong. I motsetning til mange andre storsatsninger har skaperne heldigvis tatt seg tid til å lage en fortsettelse som ikke forhastes her, men nå nærmer vi oss sesong 2.

Streameren har nå bekreftet at Beef kommer tilbake til Netflix i april. Som tidligere bekreftet, vil denne neste sesongen samle fire stjerner, og se hvordan et ungt par takler situasjonen med å se sjefen deres krangle med kona. Det blir en skikkelig kamp mellom to generasjoner Hollywood, der vi på den ene siden av konflikten finner Oscar Isaac og Carey Mulligan, mens vi på den andre har Charles Melton og Cailee Spaeny.

Den neste sesongen, som strekker seg over åtte episoder på rundt 30 minutter hver, vil bygge videre på formatet fra den kritikerroste første sesongen med Stephen Yeun og Ali Wong. Vi har ennå ingen trailer eller bilder av de kommende episodene, men vi vet at premieren er satt til 16. april, så følg med de neste ukene og månedene.