Beetlejuice 2 er ferdig med innspillingen

Rett før WGA- og SAG-AFTRA-streikene førte til at Hollywood stengte ned, hadde Beetlejuice 2 vært i produksjon en stund og var faktisk svært nær ved å være ferdig med innspillingen. Regissør Tim Burton har tidligere uttalt at filmen var rundt 99 % ferdig da streikene startet, og det er derfor ikke så overraskende at han bare noen uker etter at streikene var over, har tatt til Instagram for å avsløre at Beetlejuice 2 har avsluttet innspillingen.

Regissøren delte informasjonen sammen med et bilde av seg selv sittende i en stol på en del av settet. Alle fans av den første filmen vil absolutt kjenne igjen dette settet, ettersom det vaklende rutete gulvet og de skjeve bildene er for ikoniske til å være noe annet.

Beetlejuice 2 har etter planen kinopremiere neste år, nærmere bestemt 6. september 2024. Innspillingen av filmen er akkurat avsluttet, så det er nok noen måneder til vi får se en trailer, og våren 2024 er nok en rimelig gjetning på når den første kommer.