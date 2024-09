Beetlejuice Beetlejuice debuterer med en sterk åpningshelg på kino

HQ

Det ser ut til at interessen for Tim Burtons siste regissørarbeid var like stor som forventet, for etter kinopremieren i slutten av forrige uke har Beetlejuice Beetlejuice vist seg å ha en ganske sterk åpningshelg med en inntekt på nesten 150 millioner dollar.

Ifølge Box Office Mojo avsluttet filmen sin åpningshelg med 145,4 millioner dollar, noe som allerede er nok til å se den som årets 20. største film. Spørsmålet er nå hvor godt filmen vil fortsette å prestere etter hvert som ukene ruller videre, og hvor langt opp på rangeringen oppfølgeren kan klatre.

Per nå har filmen tjent inn produksjonsbudsjettet på 100 millioner dollar ganske komfortabelt, og jobber med å tjene inn eventuelle ytterligere kostnader den har påtatt seg.