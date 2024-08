Beetlejuice tar over MultiVersus i den nyeste traileren

HQ

For et par uker siden startet den nye sesongen av MultiVersus med Samurai Jack som den nyeste fighteren som sluttet seg til Warner Bros. Allerede da ble vi fortalt at Beetlejuice også ville ankomme i løpet av inneværende sesong, men vi ble aldri fortalt når nøyaktig dette ville skje. Nå har Player First Games kunngjort at han vil bli med i spillet 20. august, som er tirsdag neste uke. For å introdusere oss for karakteren, har en ny trailer blitt utgitt der Beetlejuice er i rampelyset. Sjekk det ut nedenfor.