befester sin posisjon som verdens beste tennisspiller akkurat nåJannik

Jannik Sinner, verdens nummer 1 i tennis siden 10. juni 2024, har satt kronen på verket i en historisk sesong, etter å ha vunnet ATP Finals over Taylor Fritz, som ikke hadde en sjanse mot italieneren, til stor jubel fra sine lokale fans.

Sinner vant 6-4, 6-4 over Fritz. Det er bare andre gang i ATP Finals sesongen uten å tape et sett siden Ivan Lendl i 1986. Han er utvilsomt den beste tennisspilleren for øyeblikket, og vinner rekordhøye 4 881 500 dollar i premiepenger.

Sammen med andre triumfer, blant annet Australia Open og US Open, hans to første titler på Grand Slam, stiger premiesummen hans i år til 16 914 435 dollar ifølge ATPs nettsted, og da er det ikke tatt hensyn til andre turneringer, som Six Kings Slam som saudierne skapte i år.

Ikke bare er Sinner den første italieneren noensinne til å vinne ATP Finals (ATP-tourens "sesongfinale" hvert år), han er også den første italieneren som klatrer til nr. 1 på ATP-rankingen, og med en enorm poengforskjell (11 830 poeng mot Zverevs 7 915 poeng og Alcaraz' 7 010 poeng) vil han forsvare den neste sesong.

Sinner startet 2024 som nr. 4, og har avsluttet som nr. 1. Han vant sine to første Grand Slam-turneringer i samme sesong, noe bare Guillermo Vilas og Connors klarte på 70-tallet.

Neste år, selv om 37 år gamle Novak Djokovic fortsatt avviser alle rykter om at han skal legge opp, vil en spennende ny generasjon tennis etablere seg, med Sinner og Alcaraz i spissen.