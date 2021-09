Begge Dying Light-spillene kommer til Nintendo Switch

HQ

Vi fikk nylig den skuffende nyheten om at Dying Light 2 er forsinket til 2022, men nylig under den seneste Nintendo Directen fikk vi noen ganske spennende nyheter om tittelen. Det ble avslørt at det etterlengtede zombie-spillet kommer til Nintendo Switch via skybasert teknologi når det lanseres den 4. februar neste år. Dette er den samme datoen som det slippes på alle andre plattformer, og en gratis demoversjon vil være tilgjengelig for nedlastning samme dag, slik at du kan teste om nettet ditt er stabilt nok for å spille det via skyen.

Dette var ikke den eneste Dying Light-relaterte nyheten som ble avslørt, da det viser seg at Dying Light: Platinum Edition kommer til hybridkonsollen den 19. oktober. Dette er noe som ble annonsert under forrige Dying 2 Know-sending, men den gang fikk vi ikke vite lanseringsdatoen. Platinum Edition inneholder fire DLC-utvidelser og 17 skin-pakker som ble sluppet etter den opprinnelige lanseringen.