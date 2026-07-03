Begravelsen til Irans avdøde øverste leder Ali Khamenei starter i dag og vil vare i en hel uke

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Begravelsen til ayatollah Ali Khamenei, Irans tidligere øverste leder som ble drept under den amerikansk-israelske offensiven 28. februar – som utløste den fortsatt pågående krigen i Iran – finner sted de neste sju dagene i Iran og Irak. Det blir en massiv seremoni der millioner av mennesker forventes å delta.

Ali Khamenei kom til makten i 1989 og etterfulgte den forrige ayatollahen Ruhollah Khomeini, som ledet den islamske revolusjonen i 1979 og satte en stopper for det tidligere Pahlavi-monarkiet. Khamenei døde 86 år gammel, sammen med flere familiemedlemmer, i luftangrep. Sønnen hans, Mojtaba Khamenei, ble kort tid etter utnevnt til ny ayatollah, men Mojtaba vil ikke delta i noen av seremoniene av sikkerhetshensyn.

Den syv dager lange begravelsen starter i Teheran i dag, 3. juli, med deltakelse av verdensledere, høytstående embetsmenn, religiøse ledere og lærde, og vil deretter fortsette til ulike byer i Iran og Irak med store prosesjoner. Sist Iran avholdt en begravelse for den øverste lederen, i løpet av to dager i juni 1989, deltok anslagsvis 10 millioner mennesker, en sjettedel av landets befolkning.

Begravelsen ble utsatt fra mars til juli på grunn av krigen med USA og Israel. En midlertidig våpenhvile er fortsatt i kraft, men situasjonen er spent mens forhandlingene fortsetter om kontrollen over Hormuzstredet (delvis åpent), Irans atomprogrammer og retten til fortsatt å opprettholde ballistiske missiler.