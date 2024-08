Begynn å date med brødristeren og få det med feiekosten: det er Date Everything! som kommer i oktober for PC og konsoller

Datingsimulatorer er et av disse nisjemarkedene som vi alle har vært nysgjerrige på en eller annen gang, men sjelden har hatt mot til å krysse terskelen. Nå blir det kanskje lettere når "Date Everything!" kommer 24. oktober til PC, PS5, Xbox Series og også den nylig bekreftede Nintendo Switch.

Premisset for "Date Everything!" er å gå et skritt videre: Du kan starte et romantisk forhold med et hvilket som helst objekt i hjemmet ditt. Dette innebærer å se hypermuskuløse, velskapte antropomorfe versjoner (både kvinnelige og mannlige) av blomsterpotter, husholdningsapparater og alle slags andre gjenstander som finnes i ethvert hjem, bli antropomorfe. Du kan innlede et sentimentalt forhold til kjøleskapet og deretter møtes som venner for å gi alt med støvsugeren, eller være utro mot den og ende opp med å gråte sammen med din gode venn og fortrolige radiator.

Mulighetene er uendelige (og det samme er fantasien som har skapt et slikt spill), og Date Everything! ser ut til å fremme at det finnes en spesiell person eller noe der ute for oss alle.