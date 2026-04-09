Begynn å utforske universet sammen med vennene dine i SpaceCrafts Early Access neste måned

Et av utvikleren Shiro Games' mest etterlengtede prosjekter er romsandkassen SpaceCraft, der du og et mannskap av venner kan utforske og utnytte ressursene i et uutforsket univers, på tvers av mange solsystemer, og utvide herredømmet ditt til uendelig gjennom et system av raffinerier og avanserte baser. Det vil også være andre grupper av spillere der ute, som du enten kan danne galaktiske allianser med eller konkurrere i handelskriger på tvers av kosmos.

"SpaceCraft handler om å gi spillerne verktøyene til å forme et levende, spillerdrevet univers i sitt eget tempo," sier Nicolas Cannasse, administrerende direktør i Shiro Games. "Enten du fokuserer på industri, handel eller utforskning, vil hver eneste beslutning bidra til et større økosystem når Early Access starter neste måned."

SpaceCraft lanseres i Early Access via Steam 20. mai, med støtte for åtte språk, inkludert blant annet engelsk, spansk, portugisisk, tysk og fransk. Sjekk ut traileren nedenfor.