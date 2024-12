Begynnelsen av 2025 blir skremmende med Poppy Playtime: Chapter 4

HQ

Det episodiske førstepersons overlevelsesskrekkeventyret Poppy Playtime akselererer utviklingen. Hvis vi allerede har fått en marerittaktig start på året 2024 takket være marerittene som Catnip etterlot oss med i kapittel 3: "Deep Sleep", går vi denne gangen enda dypere inn i den merkelige leketøysfabrikken Playtime Co. når Experiment 1166 dukker opp.

Denne nye skurken, "kjærlig" kalt Yarnaby, blir spillerens neste antagonist. Ved første øyekast ser han ut som en filledukke med et vennlig, smilende ansikt, men snart avslører han sin sanne form, verdig en opptreden i John Carpenters The Thing.

Det varer ikke lenge før vi møter Yarnaby og andre nye karakterer (venner og fiender) i Poppy Playtime: Chapter 4, da MOB Entertaiment ga ut en trailer som sier at det vil bli utgitt på Steam i januar 2025. Foreløpig er både den nøyaktige datoen og den uoffisielle tittelen på kapittel 4 ukjent, men når den er utgitt, vil vi bare ha et fremtidig kapittel 5 for å vite den sanne slutten på denne historien som har skremt oss på PC, konsoller og mobile enheter siden 2021.

Du kan se traileren for Poppy Playtime: Kapittel 4 "Yarnaby" nedenfor.