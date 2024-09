Behaviour Interactive har kansellert Project T

HQ

Behaviour Interactive tjener penger på den svært vellykkede Dead by Daylight-serien, men suksessen betyr ikke at utvikleren ikke utforsker og har utforsket andre interaktive prosjekter. Tidligere har dette blant annet omfattet Meet Your Maker, og i fremtiden skulle det inkludere Project T.

Vi visste ikke så mye om dette prosjektet, og det kommer vi tilsynelatende ikke til å gjøre i fremtiden heller, med mindre noen dukker opp og presenterer ytterligere informasjon. Hvorfor det? Fordi Project T har blitt kansellert av Behaviour.

I en uttalelse på X legger Behaviour til: "Etter spilltesten i juli kjørte vi en grundig intern risikovurdering fra et produkt- og kommersielt perspektiv. Selv om en rekke spillere uttrykte takknemlighet for det de spilte, ga dessverre resultatet av denne grundige analysen et utilfredsstillende samlet resultat.

"Det er med tungt hjerte at vi kunngjør at Prosjekt T er kansellert. Vi vil takke dere for støtten dere har gitt oss gjennom hele denne reisen."

Det ser altså ut til at Behaviour ikke tar risikoen og i stedet ønsker å bruke ressursene og tiden sin på mer lovende prosjekter.