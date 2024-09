Behaviour Interactive kjøper Darkest Dungeon-skaperne Red Hook Studios

HQ

Selv om 2023 og 2024 vil bli husket som to av de mørkeste årene når det gjelder tap av arbeidsplasser i videospillbransjen, er det fortsatt noen selskaper som satser på en modell der studioene kan beholde sine ansatte og sin kreative frihet, selv etter å ha blitt kjøpt opp av et annet selskap. Dette er tilfellet med Red Hook Studios, skaperne av Darkest Dungeon-serien.

Som rapportert av gamesindustry.biz, har studioet blitt kjøpt opp i sin helhet av Behaviour Interactive, ansvarlig for Dead By Daylight. Overraskende nok har avtalen kommet frem etter kanselleringen av den interne utviklingen kjent som Project T og nedleggelsen av Midwinter Entertainment.

Skjebnen til Red Hooks ansatte vil være noe annerledes, med kilden som hevder at alle 29 ansatte vil forbli på plass, og at studioet vil kunne fortsette å jobbe med full kreativ frihet.

"Det er et privilegium å ønske en utvikler av Red Hooks kaliber velkommen", sier administrerende direktør og medstifter av Behaviour, Rémi Racine, i en uttalelse. "Tidligere i år satte vi oss et ambisiøst mål for vår fremtid som utgiver - å gjøre Behaviour synonymt med skrekk, og omgi Dead by Daylight med et bibliotek av tilsvarende eksepsjonelle skrekkspill. Oppkjøpet av Red Hook er nok et ettertrykkelig skritt mot dette målet, og mer vil komme."

Chris Bourassa, medgrunnlegger av Red Hook, legger til: "Vi har funnet artsfrender i Behaviour-teamet. Begge studioene er kanadiske, uavhengige og dedikert til fantastiske skrekkspill. Der vi skiller oss fra hverandre, er skalaen, som åpner døren til nye muligheter. Behaviours støtte vil hjelpe oss med å forfølge vår visjon for Red Hooks fremtid, og fokusere fullt og helt på å forvandle Darkest Dungeon til en absolutt gigant innen den mørke fantasysjangeren."

Darkest Dungeon II ble utgitt i juli i fjor, og totalt har serien solgt over 7 millioner eksemplarer. Det er foreløpig ukjent hva Red Hook Studios jobber med for øyeblikket, selv om ingen ville bli overrasket over å se en tredje del i horisonten.