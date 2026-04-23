Behaviour Interactive rammes av oppsigelser, og de berørte stillingene ser ut til å være fra mobile og eksterne utviklingsprosjekter

HQ

Skaperne av Dead by Daylight, Behaviour Interactive, har bekreftet en bølge av permitteringer som har påvirket selskapet. Som rapportert av Game Developer, er permitteringene spesielt fokusert på selskapets mobile og uformelle eksterne utviklingsprosjekter, noe som tyder på at denne personalendringen ikke vil påvirke arbeidet med DbD eller noen av utviklerens andre store titler.

Når vi snakket om permitteringene, ga en talsperson for Behaviour følgende uttalelse: "En del av Behaviour Interactives virksomhet har tradisjonelt fokusert på eksterne utviklingspartnerskap. De siste månedene har etterspørselen etter eksterne utviklingsprosjekter for mobil og casual gått ned.

<em>"Etter hvert som vi avslutter våre gjenværende engasjementer og ikke ser tilsvarende muligheter på kort sikt, har vi tatt beslutningen om å skille lag med noen av våre kolleger. Slike beslutninger er aldri enkle, og vi er takknemlige for bidragene fra de berørte medarbeiderne, som har vært med på å forme Behaviour og støtte partnerne våre gjennom årene."

Det skal sies at Behaviour er et ganske stort studio, med hovedkontor i Montreal, men med flere kontorer i Storbritannia, Nederland og et par andre studioer i Canada. På tvers av disse avdelingene forventes det å være rundt 1 200 ansatte. Det nøyaktige antallet ansatte i denne bølgen er ennå ikke bekreftet.