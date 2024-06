Behaviour Interactive sier opp 95 ansatte i sitt studio i Montreal

HQ

Hver gang vi må rapportere om nye oppsigelser blant ansatte i videospillindustrien, knuser det hjertene våre litt mer. På dette tidspunktet i juni har 2024 allerede utlignet hele 2023 når det gjelder tap av videospilljobber, og det ser ikke ut til at det kommer til å avta. Dagens sak er også det andre jobbkuttet i samme selskap i år.

Det er Behaviour Interactive, studioet bak Dead by Daylight, som allerede gjorde kutt i Montreal-studioet tidligere i år. Ifølge Gamesindustry.biz har 95 arbeidere basert på Montreal-kontoret blitt permittert. Som vi ofte leser i offisielle uttalelser fra selskaper som foretar nedskjæringer, blir dette "vanskelige" trekket gjort for å forfølge en "avklart visjon".

Rémi Racine, medgrunnlegger av studioet og nåværende administrerende direktør, kommenterte: "Jeg vil gjerne uttrykke min dype personlige takk til alle ansatte som er berørt av dagens endringer. Selv om endringene i vår strategiske struktur og visjon har ført til at vi har måttet ta vanskelige beslutninger, er vi sikre på at disse beslutningene vil posisjonere oss for fortsatt suksess.

Behaviour har hatt en voldsom vekst de siste fem årene, og har vokst fra rundt 550 ansatte til mer enn 1300 i dag. I mars i fjor kjøpte de opp Fly Studio (også i Montreal), så det ser ut til at kontoromsetningen vil fortsette å svinge en stund til.

Det eneste positive vi kan ta med oss fra dette er at de har bekreftet at Dead by Daylight's utvikling ikke har blitt påvirket av omstruktureringen, med år 9 av tittelen som nå er i gang.