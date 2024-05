Behaviour Interactive viser frem Year 9 av Dead by Daylight neste uke

HQ

Dead by Daylight har vært den effektive gullstandarden for asymmetriske flerspiller-skrekkspill det siste tiåret. Det har vært flere andre lignende spill, men ingen har klart å generere og finne den samme suksessen som Behaviour Interactive's tittel, og derfor har spillet over 60 millioner spillere!

Til tross for mange år under beltet, er slutten langt fra i sikte for Dead by Daylight, ettersom utvikleren nå har kunngjort at de neste uke vil være vert for en jubileumsstrøm som avslører fremtiden for spillet, neste Chapter, og mer.

Det vil bli avholdt 14. mai kl 15:30 BST / 16:30 CEST, og når det gjelder hva det vil inneholde, sier showet at Year 9-veikartet vil bli presentert, forbedringer av spillingen vist frem, den nye Chapter avslørt, hva som ligger foran diskutert, 8th Jubileumsfeiringer i spillet kunngjort, og deretter en live spørsmål og svar for å avrunde ting.

Ta en titt på traileren nedenfor for en forsmak på hva som kommer, eller gå over her for litt ekstra dybde.