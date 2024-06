Beklager PlayStation-spillere, Insomniac har nettopp avvist en forespørsel om en port av Sunset Overdrive

HQ

Det er ingen hemmelighet at Insomniac Games liker å holde seg opptatt. Siden lanseringen av Marvel's Spider-Man har studioet også gitt ut det frittstående Spider-Man: Miles Morales, Ratchet & Clank: Rift Apart og Marvel's Spider-Man 2.

Før Spider-Man ble en hit, hadde Insomniac laget et morsomt Xbox-actionspill kjent som Sunset Overdrive. For øyeblikket kan du bare spille Sunset Overdrive på Xbox og PC, men et nylig innlegg fra Insomniac viste frem spillet en gang til.

Dette førte til at en fan spurte om vi kunne se spillet remastret for PS4 / PS5, som Insomniac svarte at de er opptatt med å jobbe med Marvel's Wolverine. Med tanke på at Marvel's Wolverine kommer til å gi oss et annet superheltespill basert på en av våre favoritt tegneseriefigurer, kan vi egentlig ikke klage, men kanskje vi en dag kan se en retur til Sunset Overdrive.