Bekreftede datoer for det nye spanske F1 GP-løpet i Madrid: MADRING åpner i september 2026

HQ

Med kunngjøringen av Formel 1-kalenderen for 2026 vet vi endelig svaret på et av de mest stilte spørsmålene: Når kommer det nye spanske GP-et i Madrid til å passe inn i kalenderen?

2026 markerer slutten på løpet i Barcelona-Catalunya, på Montmeló-banen, og innvielsen av den nye bybanen i Madrid, som vil forbli i kalenderen frem til minst 2035. Mens Spanias GP vanligvis finner sted sent på våren (i år fant det sted 1. juni), vil det nye spanske GP i Madrid finne sted på sensommeren: den første utgaven vil være mellom 11.-13. september 2026.

Et roadshow som viste den urbane banen (med tribuner som fortsatt er under bygging) fant sted i Madrid den siste helgen, og du kan se Carlos Sainz kjøre den her.

I år, for å gjøre plass til alle løp, erstattet Madrid Imola. Barcelona, som har ett år igjen av kontrakten, blir værende i 2026, men etter det forventes det at den blir borte, ettersom F1-sjef Stefeano Domenically ikke ønsker å ha to Grand Prix i samme land (USA er unntaket med tre, Miami, Austin og Las Vegas).

Thailand jobber også med en bane, og kanskje vil Bangkok ta Barcelonas ledige plass i 2028, med tvil om hva som kan skje i 2027. Mange førere, deriblant Fernando Alonso og Carlos Sainz, har uttrykt ønske om at Barcelona skal bli værende, selv om Madrid kan gjøre det umulig...