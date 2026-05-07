Bekrefter kunngjøringen av Star Fox også Zelda: Ocarina of Time -remaken for Switch 2? Og Metroid?

Star Fox ble kunngjort som en total overraskelse av Nintendo onsdag kveld, og slippes veldig snart, 25. juni, bare for Nintendo Switch 2. Det lanseres i juni, er et klassisk Star Fox -spill og har fantastisk grafikk ... nøyaktig hva leaker NatetheHate sa på en podcast 27. mars, etterfulgt av andre innsidere som bekreftet informasjonen.

Nate sa spesifikt at det var et "klassisk Star Fox -spill", at "grafikken skal være veldig bra, veldig tilfredsstillende" og at det ville ha flerspiller på nett. Alt var sant, bortsett fra tidspunktet for avsløringen: i stedet for i april, etter at Mario Galaxy-filmen ble utgitt, ble det avslørt i mai ... en dag før kvartalsresultatene.

HQ

Nate sa også at Rhythm Paradise Groove og Splatoon Raiders ville bli utgitt om sommeren, noe som senere ble bekreftet av Nintendo (Rhythm 2. juli og Splatoon 23. juli), så hvis alt dette stemmer, bør alt som Nate sa også være sant ... noe som ikke er en liten ting: vi rapporterte om det den gang, men her er en oppsummering :



Fire Emblem: Fortune's Weave og et Switch Sports-spill for Switch 2 lanseres denne sommeren



The Legend of Zelda: Ocarina of Time nyinnspilling vil lanseres før utgangen av 2026



Nytt 3D Mario-spill lanseres i 2027



Metroid, Wario og ANOTHER Star Fox i 2027 for Switch 2?

Det var hovedtemaene av Nate ... men historien ble plukket av andre innsidere, som la til nye ting, som en Switch 2 Limited Edition basert på Zelda.

Men ryktene vokste som en snøball: en YouTube-bruker ved navn @malo932 la angivelig ut en kommentar med samme informasjon som Nate, men FØR Nate ga ut podcasten ... med noen få andre godbiter, inkludert :



Super Metroid nyinnspilling er "nær"



Nytt Wario Land-spill kommer "muligens i 2027"



Et annet Star Fox -spill vil bli utgitt i 2027 som et "eventyrspill"



Vil du vite mer? Som Reddit-brukere fant ut, fant en bruker på Famiboards ut at en italiensk YouTuber ved navn Poro Michele hadde mottatt en DM dager før Nates podcast, som sa alt det ovennevnte PLUS...



The Duskbloods vil bli utgitt i slutten av 2026



Det er faktisk et annet Star Fox -spill i 2027



Mario Kart World DLC ble forsinket til 2027



Super Metroid nyinnspilling har en pixel art-stil



Metroid 6 av Metroid Dread-skaperne MercurySteam er i arbeid, ikke i 2026



Så basert på kunngjøringen på Star Fox kan vi anta at nyinnspillingen av Ocarina of Time er ekte (og at Mario 3D ikke kommer før i 2027). De andre ryktene er litt mer uklare, med risiko for å være litt som det ødelagte telefonspillet, men ting som en nyinnspilling av Super Metroid eller et nytt Wario Land høres ikke så usannsynlig ut...

Uansett kan en potensiell Nintendo Direct i juni fjerne noe av denne tvilen. Er du spent på Star Fox på Nintendo Switch 2?