Bekreftet: Carlos Alcaraz går glipp av Madrid Open

Carlos Alcaraz har bekreftet at han ikke kommer til å delta i Madrid Open. ATP Series 1000, som Alcaraz vant i 2022 og 2023, er den nest siste turneringen før Roland Garros, hvor Alcaraz skal forsvare seieren sin. Og 21-åringen, som hadde smerter i finalen i Barcelona Open forrige søndag, da han tapte for Holger Rune, vil ikke ta noen sjanser og vil hvile.

Det har vært ryktet i flere dager. Alcaraz, som deltok på premieren av Netflix-dokumentaren"My Way", som ble sluppet på Netflix i går, sa at "noen ganger må du lytte til kroppen din". I morges la Spanias høyere idrettsråd ut en tweet som bekreftet Alcaraz' fravær, men slettet den senere. Han vil kunngjøre det på en pressekonferanse senere i formiddag.

Alcaraz vil deretter fokusere på Italian Open i Roma, som spilles mellom 6. og 18. mai, der Zverev, nåværende nummer to i verden, skal forsvare viktige poeng i kampen mot Alcaraz, og Jannik Sinner, nummer én i verden, er ventet tilbake etter sin tre måneder lange utestengelse.