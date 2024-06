Bekreftet: Det kommer en ny Shovel Knight

Summer Game Fest, Xbox Games Showcase og Ubisoft Forward er kanskje over, men sommerens spillfestligheter er ikke over ennå. Vi venter fortsatt på Nintendos kommende Direct - og på fredag kveld hadde Yacht Club Games et eget arrangement.

HQ

Presentasjonen deres var hovedsakelig en feiring av tiårsjubileet til Shovel Knight - men de hadde også en overraskelse på lager, som var helt i tråd med våre forhåpninger og forventninger... det er et nytt Shovel Knight på trappene.

Det blir imidlertid ingen oppfølger, for dette nye spillet er "et dristig nytt eventyr som vil løfte Shovel Knight inn i en helt ny spilldimensjon". Utviklerne lover "en opplevelse som ikke bare hedrer Shovel Knight-arven, men også banebrytende, nyskapende spillmekanikk", og sier at vi kan se frem til "elektrifiserende action, rikere mekanikk og all den tidløse sjarmen du forventer av en Shovel Knight-tittel".

Spennende, men tilsynelatende skal vi fortsatt kunne gjenkjenne denne nye tittelen, da den vil "hedre arven" fra originalen. Men mens vi venter på å lære mer, bør vi tilsynelatende spille tidligere Shovel Knight-spill, da de inneholder ledetråder om hva som kommer.

Det ser ut til at vi ikke bør forvente å se noe mer i nær fremtid, men nå vet vi i det minste at det kommer mer - og det er en lang vei å gå. Sjekk ut hele arrangementet nedenfor.